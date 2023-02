Karneval in Rheinberg Orsoy freut sich auf den Zug

Jetzt wird ein Doppeljubiläum gefeiert – allerdings ohne Festzelt, da aufgrund der gestiegenen Kosten das finanzielle Risiko dafür nicht tragbar gewesen wäre. Gefeiert werden soll aber dennoch zünftig: Am Altweibertag besucht der Elferrat mit seinen Möhnen vormittags die Kitas und die Grundschule in Orsoy. Um 15 Uhr treffen sich die Möhnen um Obermöhne Michaela auf dem Marktplatz, um gemeinsam zur Sparkasse zu ziehen und danach im Ad Vinum gemeinsam Kaffee zu trinken. Da die Sanierung des Rathauses noch nicht abgeschlossen ist, kann der Rathaussturm nicht stattfinden. Stattdessen wird in der Gaststätte Mütterlein gefeiert. Am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr, findet die Büttensitzung in der Wagenbauhalle des 1. OKK an der Landrat-von-Laer-Straße statt. Dort werden neben den Tanzgarden des OKK auch Hilla Heien und Horst Krefelder auftreten. Am Samstag wird Kraft für den Tulpensonntag getankt. Denn dann zieht der bunte Lindwurm ab 14.11 Uhr durch Orsoys Straßen. Zur Einstimmung gibt es bereits ab 12 Uhr auf dem Marktplatz Musik und Getränke. Der Ausklang mit dem Karnevalsschwof wird nach dem Umzug in und an der Wagenbauhalle gefeiert. DJ Michael wird hier für Karnevalsstimmung sorgen.