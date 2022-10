Preisvergabe im Martinstift : Moerser Literaturpreis: Die Siegerinnen stehen fest

Moers Zum 25. Mal wird der Preis für junge Autoren und Autorinnen vergeben. Das Jubiläumsthema lautete „versprochen“. Eine Jury hat die besten Texte ausgewählt. Die Preisvergabe ist am 6. November im Martinstift Moers. Wer die ersten drei Plätze belegt.

Die Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens lädt alle Literaturbegeisterten zur feierlichen Preisvergabe des 25. Moerser Literaturpreises ein. Diese findet statt am Sonntag, 6. November um 11 Uhr in der Moerser Musikschule/Martinstift, Filder Straße 126 in Moers. Der Eintritt ist frei. Das Thema für die Jubiläumsausgabe des renommierten Nachwuchswettbewerbes lautete „versprochen“. Die fünfköpfige Fachjury hat aus den eingesandten Texten die drei besten ausgewählt, sie werden von den Autorinnen persönlich vorgetragen. Der dritte Preis geht an Iris Kogler mit ihrer Geschichte „Siebzehn Tage“, der zweite an Ann-Kristin Hensen mit „Regen im Weltall“ und der erste Preis geht an Tina Schlegel mit „Rote Spuren“. Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein musikalisches Rahmenprogramm.