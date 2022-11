Xantener Kabarettistin : Ingrid Kühne gründet eigene Stiftung

Xanten Mit einer eigenen Stiftung will die Xantener Kabarettistin Ingrid Kühne anderen Menschen helfen, „mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat“. Die Verwaltungsarbeit übernimmt die Volksbank Niederrhein.

„Ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens und möchte davon etwas weitergeben an die, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat“, sagt Ingrid Kühne. Dafür kooperiert sie mit der Volksbank Niederrhein. Am Donnerstag hat sie die den Vertrag unterschrieben. „Ich möchte, dass alles korrekt abläuft und ich mich um nichts kümmern muss, außer Spenden zu sammeln und an die Menschen weiterzugeben, die in Not sind.“