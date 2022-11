Ehrenamt in Hamminkeln Feuerwehr kann jetzt pumpen gehen

Bürgermeister Thomas Ahls, Feuerwehr-Chef Michael Hartjes und Volksbank-Vorstand Guido Lohmann sind zusammen mit Feuerwehrmann Marcel Schulz in die Muckibude gegangen. Nicht in irgendeine, sondern in die, die im neuen Feuerwehrgerätehaus an der Von-Dornik-Straße entstanden und nun offiziell in Betrieb gegangen ist.