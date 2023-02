Tolle Tage in Rheinberg Borther Karnevalisten feiern im Zelt und senken die Preise

Dennoch haben die Borther die Eintrittspreise für die Büttensitzung am Samstag, 18. Februar, sogar gesenkt. „Denn auch die Getränkepreise sind nicht gefallen“, so der Elferrat, „und wir möchten, dass unsere Gäste von Beginn an Spaß haben und nicht schon von höheren Eintrittspreisen abgeschreckt werden.“ Das soll nicht zu Lasten der Unterhaltung gehen. Im Gegenteil: Erstmals sind die Ruhrpott-Guggis zu Gast in Borth. Die Kapelle mit 25 Personen wird schon zu Beginn das Zelt regelrecht „zum Kochen bringen“. Die Büttensitzung beginnt am Samstag, 18. Februar, bereits um 18.11 Uhr und geht dann in eine Karnevalsparty über. Für Unterhaltung sorgt im Anschluss an die Sitzung DJ Benny Benito. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, es gibt sie bei den Elferratsmitgliedern, über info@karneval-borth.de, Instagram@1.kg_rot_weiss_borth und direkt bei der Prinzen-Adjutantin Chantal Feldkamp unter 0176 47329007.