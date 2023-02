Neuer Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Sonsbeck II Wie Johannes Herfurth den Klassenerhalt schaffen will

In der Fußball-Bundesliga scheint die Zeit der „Feuerwehrmänner“ um Peter Neururer, Friedhelm Funkel oder Felix Magath vorbei zu sein. Nicht so in der Kreisliga A. Denn der SV Sonsbeck II setzt nach einer enttäuschenden Hinrunde im Abstiegskampf auf jede Menge Erfahrung. Mit dem in der Winterpause verpflichteten Johannes Herfurth steht bereits der vierte Trainer seit Juni 2022 an der Seitenlinie. Der 64-Jährige erklärt, was er anders machen möchte als seine Vorgänger, worauf es in der Rückrunde ankommt und wie’s um die wechselwilligen Leistungsträger steht.