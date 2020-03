Statistik für Kreis Wesel : Corona-Zahl steigt weiter – 63 Personen gelten als genesen

Kreis Wesel Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle ist im Kreis Wesel weiter gestiegen, aber langsamer als in der vergangenen Woche. Erstmals gibt es auch Zahlen dazu, wie viele Menschen sich von der Infektion wieder erholt haben.

Im Kreis Wesel sind bisher 243 Corona-Infektionen nachgewiesen. Das teilte das Gesundheitsamt am Dienstagmittag mit. Am Montag hatte es 237 Corona-Fälle gemeldet. Demnach ist die Zahl der labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen bis Dienstagmittag (Stand: 231. März 2020, 12 Uhr) um sechs Personen gestiegen, also langsamer als in der vergangenen Woche, als täglich zwischen 12 und 18 weitere Infektionen gemeldet worden waren. Allerdings ist es nur eine Momentaufnahme. Außerdem ist nicht klar, wie viele Infektionen möglicherweise noch nicht nachgewiesen sind. In der vergangenen Woche hatten die Abstrichzentren des Kreises nicht arbeiten können, weil die Tests nicht in Labors untersucht werden konnten. Am Montag haben die beiden Diagnosezentren in Moers und Dinslaken wieder mit der Arbeit begonnen.