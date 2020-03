Jetzt bezahlen, später einlösen : Mit Gutscheinen der Wirtschaft helfen

Xanten/Rheinberg Jetzt bezahlen, später einlösen: Damit wollen Kunden die Gastronomen und Händler unterstützen.

In der Region rufen Menschen dazu auf, Gutscheine von Gastronomen und Händlern zu kaufen und ihnen dadurch etwas in der Corona-Krise zu helfen. Die Gutscheine würden als Überbrückungskredite wirken, weil sie den Betrieben Liquidität brächten, erklärt Axel Götze-Rohen, Gründungspräsident des Kiwanis-Clubs Xanten-Niederrhein. Sobald die Krise überwunden sei, könnten die Gutscheine eingelöst werden.

Obrad Borkovic, Inhaber des Landhauses Steinhoff in Budberg, freut sich sehr über die Unterstützung. Einige Budberger haben beschlossen, der örtlichen Gastronomie in der Coranakrise zu helfen. „Mit Obrad Borkovic haben wir verabredet, dass Leute bei ihm einen Coronagutschein erwerben können“, sagt Initiator Achim Lorenz. „Dazu überweisen die Spender auf die Kontoverbindung des Gasthofes einen Betrag X und schreiben ihren Namen und das Stichwort ,Coronagutschein’ in den Verwendungszweck.“ Borkovic führt eine entsprechende Gegenliste. Wenn die Umstände es wieder zulassen, können die Leute mit ihrem ausgedruckten Überweisungsbeleg diesen bei Steinhoff als Gutschein vorlegen. Er könne dann auch stückweise eingelöst werden, schreibt Lorenz. So lasse sich der Einnahmenrückgang für die Gastronomie ein wenig auffangen.