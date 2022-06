Seit Beginn der Pandemie : Mehr als 50.000 Corona-Fälle in Leverkusen

Leverkusen Seit Beginn der Pandemie haben sich 50.150 Leverkusener mit dem Corona-Virus infiziert. Diese Zahl erreichte die 160- Millionen-Einwohner-Stadt am Pfingstmontag.

178 Menschen starben in der Chemiestadt bisher an den Folgen einer Infektion mit dem Virus. Die Lage in den Kliniken der Stadt ist weiterhin entspannt. Das Klinikum Leverkusen meldet vier Covid-Patienten, drei davon werden intensiv behandelt. Im Remigius-Krankenhaus in Opladen gibt es derzeit keine Covid-Patienten.