Ortsdurchfahrt Marienbaum : Sanierung der B57 wird um zwei Wochen verschoben

Xanten Nächste Woche sollte die Sanierung der Bundesstraße 57 in Marienbaum beginnen. Aber die Arbeiten werden verschoben – „aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle“.

Der Start der B 57-Sanierung in Marienbaum wird um zwei Wochen verschoben. Das teilte Straßen NRW am Montag mit. Der Landesbetrieb begründete die Verzögerung mit „krankheitsbedingten Ausfällen“. Die Bauarbeiten sollten am Montag, 6. April, beginnen, neuer Termin ist Dienstag, 21. April. Bis Oktober soll die Fahrbahndecke der B57 in Marienbaum erneuert werden. Dafür wird die Straße abschnittsweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die B 57 ist eine Nord-Süd-Verbindung zwischen Xanten und Kleve.