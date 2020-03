Aufruf an Kinder : Mit selbst gemalten Bildern Senioren Freude machen

Xanten Wilma Kemkes aus Xanten ruft Kinder dazu auf, für Bewohner von Seniorenheimen etwas zu malen oder zu basteln und ihnen damit eine Freude zu machen.

„Ihr zaubert damit jemandem ein Lächeln ins Gesicht“, sagt Kemkes. Sie bietet an, dass sie die Bilder einsammelt und zu den Pflegehäusern bringt, wo sie von den Mitarbeitern verteilt werden können. Dafür stellt sie in ihrem Garten am Beekscher Weg 46 in Xanten einen „Kinder-Kunst-Briefkasten“ auf: „Er wartet darauf, dass er von Euch mit Euren tollen Papierblumen, Schmetterlingen und weiterem Gebasteltem gefüttert wird“, erklärt Kemkes. „Ihr könnt selbstverständlich frei entscheiden, ob Ihr auf dem Gebasteltem Euren Namen und Euer Alter vermerken möchtet.“