Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 6. Juni 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz steuert auf 400er-Marke zu

Mönchengladbach Über das Wochenende sind mehr als 800 Neuinfektionen gemeldet worden. Dafür ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten wieder gesunken. Die Werte im Überblick.

Um mehr als 100 Punkte ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach über das vergangene Wochenende gestiegen. Gab das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert am Freitag, 3. Juni, noch mit 292,3 an, beziffert es die Inzidenz am Pfingstmontag, 6. Juni, mit 397,1. So hoch war der Wert zuletzt Mitte Mai. Danach sank die Sieben-Tage-Inzidenz ab, auf knapp 200 zum Monatswechsel, und steigt seither wieder an.