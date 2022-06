Coronamaßnahmen : Masken, Tests und Abstandsregeln – na und?

Die Pandemie ist nicht überwunden, die Maske scheint aber schon jetzt nur noch Relikt zu sein. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Hier werden Verordnungen gelockert, dort schon wieder Warnungen vor dem Herbst laut. Nach zwei Jahren Regel-Dschungel scheint sich allerdings ein anderes Problem bemerkbar zu machen: Gleichgültigkeit. Dabei wäre dem einfach zu begegnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Die Entwicklung könnte kaum paradoxer verlaufen. Da fallen Maßnahmen weg, da laufen Verordnungen aus, und das seit Wochen und Monaten derart beiläufig, dass es kaum noch eine Eilmeldung wert ist. Dass die sonst so innig verfolgte Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag erstmalig sogar wieder in Präsenz stattfand, haben wohl die wenigsten überhaupt mitbekommen. Worüber die Länderchefs in Berlin beraten haben, dürfte aber doch viele interessieren: Die Vorbereitung auf den Corona-Herbst – die andere Seite der sommerlichen Sorglosigkeit, die die Lage 28 Monate nach Beginn der Pandemie so widersprüchlich erscheinen lässt.

Dabei ist es nicht so, das beides – die Lockerungen und die Warnungen – auf einen einströmen, gedanklich mitreißen oder gar zu einem Strudel der Verwirrung führen. Viel mehr plätschert das Pandemiegeschehen so vor sich hin. Die bundesweiten Einreiseregeln kurz vor Feiertagswochenenden werden verworfen – na und? Festivals und Konzerte mit Zehntausenden ohne jede Corona-Regel finden statt – warum nicht? In Geschäften, am Arbeitsplatz in öffentlichen Gebäuden muss keiner mehr Maske tragen – wo muss man Masken überhaupt noch tragen? Und selbst in Bussen und Bahnen (dort sind sie weiter Pflicht) scheint eine Art Übergangszeit angebrochen: Wer sie trägt, gerne, wer nicht, auch nicht schlimm. Alles kann, nichts muss. Kontrolliert oder sanktioniert wird nur noch selten.

Eine neue Dimension im Umgang mit Regeln offenbarte eine Mitteilung der Lufthansa jüngst: Die Crews des Unternehmens seien ab sofort nicht mehr angehalten, die Maskenpflicht durchzusetzen, hieß es darin. Die Zahl der Konflikte um die Corona-Schutzmaßnahmen habe so stark zugenommen, dass man von diesem „Sicherheitsrisiko“ lieber abrücke. Kapitulation könnte man sagen, Anpassung an die Allgemeinheit, meint die Lufthansa. Schließlich gäbe es in den meisten anderen Ländern nun mal keine Maskenpflicht mehr. Und tatsächlich verleitet der Blick ins Ausland zur Annahme, Covid sei überwunden, die Seuche ein Kapitel für die Geschichtsbücher, Schutzmasken nur noch Reliquien einer Lebensphase, die viele vergessen wollen. An den Stränden tummeln sich Touristen, das Party-Mallorca ist zurück und selbst im zutiefst erschütterten Italien findet erstmalig wieder eine Militärparade zum Nationalfeiertag statt.

Corona, wen kümmert‘s noch? Wenn selbst der Münchener Oberbürgermeister fordert: Wiesn 2022 nur ohne Corona-Einschränkungen oder gar nicht! Behalten die Skeptiker aus der Wissenschaft mit ihren Herbst-Prognosen recht, muss man sagen: dann wohl gar nicht. Schon jetzt überrollt die neue Omikron-Variante BA.5 Portugal, wo sich die Inzidenz innerhalb kürzester Zeit auf 1800 vervierfacht hat. Zudem steigt die Zahl der Krankenhauspatienten wieder an – und das bei einer hohen Impfquote von 87 Prozent. Wie in Deutschland gibt es dort bis auf die Maskenpflicht im Nahverkehr keine Maßnahmen mehr.

Mit dieser Hiobsbotschaft ist in diesen Tagen auch einer wieder auf den Plan gerufen, dessen Abwesenheit viele nicht gestört haben dürfte. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) und Mahner der Nation, tut es wieder: Deutschland müsse sich dringend auf den Herbst vorbereiten, sagte er jüngst im Bayerischen Rundfunk und forderte einen gesetzlichen Rahmen, falls die Infektionszahlen nach dem Sommer wieder steigen. Die aktuelle Fassung des Infektionsschutzgesetzes, das zum 23. September ausläuft, bietet tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit für schärfere Instrumente. Schon von der Hotspot-Regel, nach der sich Länder zu Hotspots erklären durften zwecks Aufrechterhaltung strenger Regeln, hatte bis auf Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kaum ein Land Gebrauch gemacht.

Unklarheiten führten dabei einige Länder als Grund an. Unklarheiten – davon gab es mehr als genug seit März 2020. Und die Unklarheiten im Großen wie im Kleinen sind es, die nicht nur juristisch, sondern auch gesellschaftlich wieder und wieder zum Fallstrick werden. Nie wurde eine klare Exitstrategie formuliert, nie ein konkreter Ausweg aufgezeigt. Es fehlt das Ziel, auf das jeder für sich, alle gemeinsam hinarbeiten. Das muss kein „Freedom Day“ sein, wie ihn Großbritannien und Teile der USA zelebrierten. Ein Auslaufen-Lassen als eine Art Soft-Closing der Pandemie ohne großes Aufsehen kann es auch nicht sein.

„So sehr wir es uns alle wünschen – die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte Hendrik Wüst (CDU) in seiner Funktion als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz kurz vor dem Treffen. „Ein erneutes Hin und Her zwischen Lockdown und Öffnung wollen wir unbedingt vermeiden.“ Dabei ist das Herumlavieren in dieser Phase zwischen Sorglos-Sommer und Horror-Herbst vielleicht sogar das größere Übel. Statt abzuwarten und einzelne Maßnahmen auslaufen zu lassen, wären klare Regeln, deutliche Worte und ein transparenterer Umgang mit Worst-Case-Szenarien der klügere Weg.