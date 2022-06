Teutonia verabschiedet sich aus der Landesliga : Kleinenbroich verliert auch sein letztes Heimspiel

Teutonia Kleinenbroich (weiße Trikots), hier gegen Giesenkirchen, hat im letzten Heimspiel eine Niederlage einstecken müssen. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga SC Teutonia Kleinenbroich verliert am Freitagabend gegen die ebenfalls als Absteiger feststehende SG Unterrath mit 2:4. Der Landesligist verabschiedet sich nun mit einem Spiel in Düsseldorf aus der Liga.

Die Mannschaft des SC Teutonia Kleinenbroich hat sich von ihren heimischen Fans mit einer Niederlage in Richtung Bezirksliga verabschiedet. Am Freitagabend unterlag die Elf von Trainer Norbert Müller der SG Unterrath mit 2:4 (0:2). Auch die Unterrather müssen am Saisonende den Gang eine Liga tiefer antreten.

Kleinenbroichs Trainer Norbert Müller war nach dem Spiel gewohnt ehrlich, bei dem er nur in den ersten 25 Minuten einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft war: „Wir haben so gespielt, wie wir auch in der Tabelle stehen. Ich bin mit dem Spiel und der Art und Weise absolut nicht zufrieden.“ Mit 16 Punkten wird das Team die Saison definitiv als Tabellenvorletzter auf Platz 14 abschließen. Bei noch einem ausstehenden Spiel können noch maximal drei weitere Punkte auf das Punktekonto hinzukommen.

Dabei hätte es ein Traumstart in die Partie werden können. Nach wenigen Minuten lief Dominik Klouth (5.) frei auf das Tor der Gäste zu, wurde dann aber noch von den Beinen geholt. Der erste Schuss auf das Tor von Christopher Hügens sorgte dann für den 0:1-Rückstand aus Sicht der Teutonia. Anes Danijali (27.) ließ Kleinenbroichs Schlussmann mit einem platzierten Freistoß keine Chance. Yukichi Sasaki (41.) erhöhte kurz vor der Pause in Unterzahl auf 0:2. Unterraths Anas Sadki (35.) hatte wenige Minuten zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Unterrather mit einem Mann wengier durch Ilias El Joudi (59.) und Sasaki (65.) auf 4:0 davon und entschieden das Spiel nach etwas mehr als einer Stunde zu ihren Gunsten. „Wir haben gedacht, in der zweiten Halbzeit könnte es besser werden, verlieren dann aber komplett unsere Ordnung. Wir waren in Überzahl und haben uns dann zwei Kontertore gefangen“, sagte Müller. Im Schlussabschnitt der Begegnung betrieben die Hausherren dann noch etwas Ergebniskosmetik, kamen durch die Tore von Patrick vorn Hüls (72.) und Muhammad Saleh (85.) noch einmal auf 2:4 heran. Weitere Tore blieben in den letzten Minuten des Spiels allerdings aus, sodass die 19. Niederlage im 27. Spiel besiegelt war.