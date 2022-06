Noch bis Dienstag geht das Volksfest : Viel los auf Gelderns Pfingstkirmes

Die Pfingstkirmes in Geldern war gut besucht, so als ob sie nie weg gewesen wäre. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Schausteller und Besucher waren froh, dass es endlich wieder losging. Einige neue Aussteller waren dabei, die in der Corona-Zeit um ihre Existenz bangen mussten. Am Dienstag gibt es zum Abschluss am späten Abend ein Feuerwerk.

Es stand vielen ins Gesicht geschrieben: die Freude über die Rückkehr der Pfingstkirmes nach Geldern. Die zwei Jahre der Corona-Pause waren lang und hart. Besonders Familien mussten immer wieder zurückstecken und auf sehr vieles verzichten. Gelöste Stimmung daher bei der Eröffnung am Samstagmittag. Musikalisch wurde die Freude wunderbar „hörbar“ gemacht von den Musikvereinen. In einem Sternmarsch zogen Bergknappenverein und Jugendspielmannszug Glück Auf Geldern, Trommlercorps aus Walbeck, Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld und The Moods Trumpets Geldern auf den Platz vor der Schankwirtschaft „Schwarzes Pferd“. Die Fahnenparade der Schaustellerverbände rundete die Eröffnungsfeier ab. Dirk Janßen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, war die Erleichterung anzumerken. Er hielt neben Bürgermeister Sven Kaiser die Eröffnungsrede vom „Jules Verne Tower“, dem höchsten Fahrgeschäft auf dem Platz. Janßen bedankte sich beim Bürgermeister, dass den Schaustellern 50 Prozent der Standmiete erlassen wurde und somit die Ausfälle der vergangenen zwei Jahre etwas gemildert werden können.

Bei strahlendem Sonnenschein war der Besucherandrang am Samstagmittag bereits groß. Alle bekannten Attraktionen waren wieder da. Doch nicht nur „alte Hasen“ waren auf dem Kirmesplatz zu sehen. Neu dabei ist Angela Jentjens. Sie hat vor sechs Wochen zum ersten Mal die Organisation der Pfingstkirmes übernommen, da der „Kirmesbürgermeister“ erkrankt ist. Sie hat ihre Aufgabe sehr gut gemeistert. Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Kaiser floss das Diebels Alt durch die durstigen Kehlen und die Sensationshungrigen standen in langen Schlangen vor den Fahrgeschäften. Ein Fahrgeschäft welches Jung und Alt verbindet ist „Rock and Roll“. Etwas schneller als die altbekannte „Raupenbahn“ und leider auch ohne Verdeck (zum Knutschen).

info Dienstag ist der Abschluss mit Feuerwerk Abschluss Am Dienstag können von 11 bis 18 Uhr Familien vergünstigt den Tag genießen. Für 23 Uhr ist das Feuerwerk geplant. Wetter Der alte Spruch, ist das Wetter zur Kevelaerer Kirmes gut, ist es in Geldern schlecht, hat sich zumindest am Sonntag bewahrheitet. Da gab es einige Regenschauer. Er gilt auch umgekehrt: sollte Kevelaer schlechtes Wetter gehabt haben, hat Geldern Sonne zu erwarten.

Auf dem „High Impress“ hingegen sind eher junge Fahrgäste zu finden. So wie die Vierer-Mädelstruppe: Paulina (11), Marielle (11), Tiana (12) und Lina (12). Ihre strahlenden Gesichter waren voller Vorfreude. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht“ und schon ging es in der Warteschlange weiter und die vier Mädels stürzten sich ins Abenteuer. Auf eine Fahrt über Kopf und durch die Luft. Ein etwas softerer Überschlag erwartete eine jüngere (acht Jahre) Mädchengruppe. Im „Looping the Loop“ ist nämlich Muskelkraft gefragt. Papa Timo stand davor und lächelte: „Es ist super. Die Kinder freuen sich total, überall endlich ohne Maske und ohne Abstand. Die beiden Sommer zu Corona-Zeiten waren echt anstrengend, weil man ja nichts durfte.“ Als im Jahre 2019 alles stillstand, wollte er eigentlich gerade richtig loslegen. Leon Barber ist Schausteller in der sechsten Generation. Sein Plan war, 2019 mit einem eigenen Churros-Wagen auf der Kirmes zu stehen. Die frittierten süßen Teigstangen, die in Spanien so beliebt sind, sollten auch die Gelderner erfreuen. Leider musste Barber seinen Plan drei Jahre auf Eis legen, anstatt die Teigmasse in heißem Öl zu frittieren.

In dieser schwierigen Zeit zeigte sich mal wieder, dass die Familie immer zusammenhält. Schausteller sind immer Familienbetriebe, die dafür und damit leben, ständig unterwegs zu sein. So ein Stillstand trifft sie besonders hart. Die Barbers haben unterschiedliche Fahrgeschäfte aber auch einen Mandelwagen (wie der Vater). Manchmal konnten sie auf kleinen Märkten ihre Mandeln verkaufen, aber der große Umsatz fehlte natürlich. Leon hofft, dass er jetzt so richtig durchstarten kann. In Geldern ist er zum ersten Mal. Der nächste Platz ist dann in Kleve. Dort ist die Kirmes vom 9. bis 17. Juli.