Wettbewerbssieger aus Neukirchen-Vluyn : JSG-Schüler sammeln 5526 Teile Elektroschrott

Die Klasse 5b des Julius-Stursberg-Gymnasiums hat mit 5526 gesammelten Teilen Elektroschrott einen Schulausflug zum Grugapark in Essen gewonnen. Foto: Heinz-Trox-Stiftung

Neukirchen-Vluyn Die Klasse 5b gewinnt damit den E-Waste-Wettbewerb im Kreis Wesel. Zehn Schulen haben sich beteiligt. Auf Anregung der gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“ war vor vier Wochen den ersten Wettbewerb im Kreis Wesel gestartet.

In einer vierwöchigen Aktion haben Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs „E-Waste Race“ Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft gesammelt und sich dabei mit dem Thema Recycling und den damit verbundenen Umweltaspekten auseinandergesetzt. Zehn Schulen im Kreis Wesel beteiligten sich an diesem Projekt. Jetzt steht fest, wer am fleißigsten gesammelt hat. Mit 5526 gesammelten Teilen Elektroschrott konnte das Julius-Stursberg-Gymnasium Neukirchen-Vluyn Kopf an Kopf mit dem Konrad-Duden-Gymnasium Wesel das Rennen gewinnen – und damit einen Schulausflug zum Grugapark in Essen.

Jährlich fallen allein in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Elektro- und Elektronikschrott an. Weniger als die Hälfte wird in Deutschland gesammelt, ordnungsgemäß recycelt und damit in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung gehen Wertstoffe unwiederbringlich verloren. Dabei bieten Städte, Kommunen und Handel zahlreiche Möglichkeiten zur Rückgabe von Elektroaltgeräten an. Auf Anregung der gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“ startete vor vier Wochen das erste E-Waste Race im Kreis Wesel. Die Initiative hat das Projekt aus den Niederlanden nach Deutschland geholt, initiiert es nun deutschlandweit – im Kreis Wesel mit finanzieller Unterstützung der Heinz-Trox-Stiftung. Die Remondis Electrorecycling GmbH stellte die Sammelcontainer zur Verfügung und kümmert sich nun um das fachgerechte Recycling des E-Schrotts. Insgesamt wurden 19.714 Teile Elektroschrott gesammelt.

„Das war eine beachtliche Leistung aller beteiligten Schülerinnen und Schüler im Kreis Wesel. Das Wichtigste dabei ist aber, dass Ihr großen Spaß hattet, einiges erlebt durftet und viel dabei lernen konntet. Ich wünsche mir, dass Ihr Euer neues Wissen auch allen anderen beibringt und ihnen sagt was wichtig ist“, sagte Paul Schwarz, Vorstandsvorsitzender der Heinz-Trox-Stiftung.

Susanne Marten-Cleef, Schulleiterin des Julius-Stursberg-Gymnasiums sagte: „Der Endspurt war so spannend wie ein echtes Rennen. ‚Das ist echt Schrott, was ihr da abliefert!‘ ist ab heute ein absolutes Kompliment – anders als in der Formel 1. Die 5b des JSG hat alle elektrisiert und Eltern, Mitschüler, Lehrkräfte, Nachbarn und Freunde für die Aktion begeistert – und damit am Ende die Nase vorn. Klasse!“

