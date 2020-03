Neue Fälle in Dinslaken und Voerde : Corona: Mehr Sicherheit für die Test-Zentren

Eine Krankenschwester mit Corona-Test-Material, hier in der Schweiz. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Die Arbeit in den zwei Corona-Test-Zentren des Kreises Wesel in Dinslaken und Moers ist am Montag wie geplant wieder angelaufen. Nach Einschätzung des Kreises Wesel gibt es dafür nun „eine größere und langfristigere Sicherheit“, so Sprecherin Eva Richard.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Labore haben ihre Kapazitäten ständig ausgeweitet“, und die Organisation der Labor-Aufträge laufe jetzt auch zentral über den Kreis.

Nachdem die Arbeit der Test-Stellen einige Tage geruht hat, rechnete man mit einem besonders großen Zulauf an Patienten. Diese werden von ihren Hausärzten überwiesen, und es gebe beim Kreis keine „Warteliste", heißt es. Man sei aber organisatorisch auf einen größeren Andrang vorbereitet. Das zuletzt eingerichtete „Mobile Abstrichzentrum“ hat die Arbeit noch nicht wieder aufgenommen. „Derzeit werden die Kapazitäten auf die beiden Abstrichzentren in Moers und Dinslaken mit erheblich höherem Aufkommen konzentriert“, erläutert Richard. „Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Arbeit der mobilen Abstricheinheit wird in der laufenden Woche gefällt.“