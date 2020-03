Bringservice in Corona-Zeiten : Diese Betriebe liefern jetzt aus

Bringservice in Corona-Zeiten

Wenn der Kunde nicht zur Ware kommen kann, kommt die Ware eben zum Kunden. Viele Geschäfte setzen in Corona-Zeiten auf Lieferservice (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Viele Geschäfte und die Restaurants dürfen vorerst nicht mehr öffnen. Viele bringen ihre Ware deshalb zum Kunden. Eine Übersicht für Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten.

Damit der Umsatz nicht komplett wegbricht, haben viele Betriebe nun Lieferdienste eingerichtet, andere hatten schon einen Onlineshop – nun nehmen sie telefonisch und übers Internet Bestellungen an und bringen ihre Waren oder Speisen zum Kunden (unter Beachtung von Hygiene-Regeln). Die Resonanz sei gut, die Menschen wollten die lokale Wirtschaft unterstützen, sagt Martina Bartussek vom Spielzeug­laden Hampelmann in Xanten. Die Einnahmen darüber ersetzten zwar nicht den Umsatz über das Ladengeschäft, sagt Wilhelm-Franz Scholten vom gleichnamigen Xantener Schuhhaus. „Aber es hilft ein Stückchen weiter.“ Und der Lieferdienst mache es möglich, einen Teil der Mitarbeiter zu halten und ihnen mehr zu geben als nur das Kurzarbeitergeld, erklärt Michael Neumaier vom Restaurant in Xanten.