„Um Straftaten zu vermeiden“ : Polizei sperrt Bahnhof in Viersen - kein Durchkommen für „Ende Gelände“-Aktivisten

Mehrere Polizeibeamte versperren den Eingang zum Bahnhof in Viersen. Foto: Martin Röse

Viersen Der Viersener Bahnhof ist aktuell komplett gesperrt. Weder Passanten noch „Ende Gelände“-Aktivisten können nun mit dem Zug fahren. Wie lange die Sperrung andauert ist bislang noch unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nichts geht mehr am Bahnhof in Viersen. Polizeibeamte haben den kompletten Bereich abgesperrt, „um Straftaten zu verhindern“, wie eine Sprecherin der Polizei Aachen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Außerdem wolle man damit auch für Sicherheit sorgen.

Rund 3000 Aktivisten übernachten während der „Ende Gelände“-Proteste in Viersen in einem Camp. „Die Aktivisten haben im Vorfeld zur Begehung von Straftaten aufgerufen. Diese sollen nun verhindert werden“, begründet die Sprecherin das Vorgehen der Polizei. Das Eindringen in den Tagebau stelle bereits eine Straftat dar. Bürgern, die auf den Bahnverkehr angewiesen sind, rät die Polizei geduldig zu sein. Noch sei unklar, wann der Bahnhof wieder freigegeben wird.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder So sieht das Klima-Camp „Ende Gelände“ von oben aus.

+++ Wichtige Info der #Polizei #Aachen +++



1/2 Aktuell wird der Bahnhof #Viersen gesperrt. Die Züge halten dort nicht.#EndeGelaende — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 21. Juni 2019

Schon am Freitagmorgen kreiste bereits ein Hubschrauber über dem Camp, um zu verfolgen, wohin die Aktivisten zu den Protesten aufbrechen.

2/2 @Ende__Gelaende kündigt Proteste und Blockaden im Tagebau an und ruft damit zu Straftaten auf. Das Eindringen in den Tagebau bedeutet akute Lebensgefahr für alle Menschen.

Die #Polizei #Aachen appelliert: Halten Sie sich nicht an der Tagebaukante auf.#EndeGelaende — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 21. Juni 2019

In Aachen am Rande des Braunkohlereviers bereiteten sich derweil am Freitagvormittag tausende Anhänger der Schülerbewegung Fridays for Future auf ihre erste internationale Großdemonstration vor. Zu den Klimaprotesten ab Freitagmittag in der Stadt im Dreiländereck Deutschland/Niederlande/Belgien werden bis zu 20.000 junge Teilnehmer aus 17 Ländern erwartet.

Am Samstag wollen Anhänger von Fridays for Future dann am Tagebau Garzweiler südlich von Mönchengladbach demonstrieren. Dort ist ebenfalls am Samstag unter dem Motto "Kohle stoppen - Klima und Dörfer retten" eine weitere Demonstration mit Kundgebung geplant, zu der ein Bündnis umwelt- und zivilgesellschaftlicher Gruppen wie Campact, BUND und Greenpeace aufruft.

(dtm/mrö)