Rettungsdienst in Viersen Der Notarzteinsatz soll 12,7 Prozent teurer werden

Die Gebührensteigerungen begründet die Stadtverwaltung in erster Linie mit gestiegenen Personalkosten - der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst war in den unteren Entgeltstufen zweistellig. Sie liegen aber auch an einem besseren Angebot: In Viersen werden von den fünf Rettungswagen seit 1. Januar drei im 24-Stunden-Dienst vorgehalten, bislang war es nur einer. Das verursacht einen Mehrbedarf von fünf Funktionsstellen - und weitere Kosten, weil für die zusätzlichen Mitarbeiter in der Rettungswache an der Sternstraße Ruheräume geschaffen werden mussten.