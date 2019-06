Katholiken in Viersen : Die Fronleichnams-Prozessionen

In Boisheim beginnt die Fronleichnamprozession, wie in früheren Jahren, an der Lucia-Kapelle. Foto: Stadtarchiv

Viersen Zahlreiche Katholiken machen sich am Donnerstag auf den Weg, demonstrieren bei den Fronleichnams-Prozessionen ihren Glauben. Eine Übersicht.

Zu Fronleichnam ziehen am Donnerstag, 20. Juni, traditionell Katholiken durch die Straßen, demonstrieren öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie. Oder, wie es der Dülkener Pfarrer Jan Nienkerke mal ausdrückte: „Wir kommen mit Jesus um die Ecke.“ Denn darum gehe es den Katholiken an Fronleichnam: Gott und Jesus zu den Menschen zu bringen.“ In dem Stück Brot in der Monstranz verbirgt sich nach katholischer Lehre Jesu Leib. Es gehe an Fronleichnam aber nicht allein darum, das Brot anzubeten, betonte der Pfarrer. „Wir müssen selber, im übertragenen Sinne, zum Brot werden, die Sorgen und Nöte von Menschen in den Blick nehmen, die in unserer Gesellschaft nicht so gut dastehen.“ Alle Pfarrgemeinden laden die Anwohner der Prozessionswege dazu ein, ihre Häuser zu schmücken.