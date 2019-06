„Ende Gelände“-Proteste im Rheinland : Camp von Klima-Aktivisten in Viersen wächst weiter

Foto: Christoph Reichwein (crei) 24 Bilder So läuft der Aufbau des Camps der Klima-Aktivisten.

Viersen Hunderte Klima-Aktivisten haben bereits ihre Zelte in Viersen aufgeschlagen. Am Donnerstag reisen voraussichtlich weitere in rund 40 Bussen aus ganz Europa an. Insgesamt werden 6000 Kohle-Gegner erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Die Reisewelle rollt, immer mehr Klima-Aktivisten kommen im Camp am Hohen Busch an: „Einige Hundert sind schon da“, sagte Kathrin Henneberger, Pressesprecherin der Aktionsgruppe „Ende Gelände“, am Mittwochmittag. „Mehr als 40 Busse aus ganz Europa sind auf dem Weg zu uns“, ergänzte sie. Die meisten werden aber voraussichtlich erst am Donnerstag in Viersen ankommen, ebenso wie ein Großteil der Aktivisten, die mit der Bahn anreisen. „Die Viersener sehen am Donnerstag viele junge Menschen mit großen Rucksäcken in der Stadt“, sagte Henneberger.

Seit Sonntagnachmittag läuft der Camp-Aufbau am Hohen Busch. Insgesamt rund 6000 Kohle-Gegner werden auf dem Gelände erwartet, Schlafplätze gibt es für 3000. Von Viersen aus wollen die Camper in den kommenden Tagen zu verschiedenen Aktionen aufbrechen – unter anderem der zentralen „Fridays-for-Future“-Demonstration in Aachen, aber auch zu Stör-Aktionen im rheinischen Braunkohle-Revier.

Mehr als 20 weiße Zelte haben die Aktivisten auf einer Wiese aufgebaut, darin sollen Workshops laufen, es gibt ein Kino, Info-Zelte mit Handy-Ladestation, Rechtsberatung, selbstgebaute Waschbecken, mobile Toiletten, eine Solaranlage. In Feldküchen bereiten Kochteams unter anderem aus Frankreich und den Niederlanden Eintöpfe, Gemüsepizza und Crêpes zu. „Wir möchten, dass es den Aktivisten gut geht. Sie bereiten sich hier ja auf etwas vor“, sagte Henneberger. Ein großes Zirkuszelt dient als Hauptversammlungsort, auf der Grillwiese bauen die Camper nach und nach ihre Iglu-Zelte auf, in denen sie übernachten – wenn sie nicht gerade nachts eine Kohlegrube besetzen.

Neugierige Viersener seien auch schon da gewesen und hätten sich umgeschaut, erzählte Henneberger. „Es war sogar eine Schulklasse hier.“ Sie betont: „Wir sind Umwelt- und Klima-Aktivisten, wir nehmen unseren Müll wieder mit. Wir sind sehr geordnet und versuchen alles dafür zu tun, dass wir den Platz so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben.“ Es könnte sogar sein, dass er sauberer ist als vorher: „Als wir hier am Sonntag angekommen sind, haben wir erst mal ganz viel Glas von der Fläche geräumt“, erzählte Aktivistin Juliane. Die 27-Jährige ist aus Frankfurt angereist und hilft beim Camp-Aufbau. Eine ihrer Aufgaben am Mittwoch: Gemeinsam mit dem 21-jährigen Anton aus Tübingen eine Dusche bauen.

Lesen Sie auch Was im Rheinischen Revier erreicht werden soll : Auftakt zu Klimaprotesten