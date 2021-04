Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert im Kreis Viersen steigt auf 130

Symbolfoto Foto: dpa/Sebastian Willnow

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag, 24. April, 120 neue Corona-Fälle bekanntgeworden. Aktuell gelten damit 710 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 37 in Grefrath (Freitag: 41), 115 in Kempen (125), 94 in Tönisvorst (71) und 113 in Willich (100).

Jeweils eine infizierte Person meldet der Kreis aus der Kita Mullewapp in Tönisvorst, der Kita Hoppetosse in Tönisvorst sowie aus dem Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst. Drei weitere Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Laut Kreis handelt es sich um einen 69-Jährigen aus Niederkrüchten, einen 76-Jährigen aus Tönisvorst und einen 53-Jährigen aus Brüggen. Der Inzidenzwert - die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt von 119 auf 130.

(biro)