Essen unter freiem Himmel Das „Streetfood-Festival“ kommt zum ersten Mal nach Mönchengladbach

Der Marshmallow kommt ganz groß raus: mit Vanille und Tonkabohne, mit Mandelsplittern oder Graham Crackers und geschmolzener Schokolade, mit Zimt oder Vanille. Auf Gourmetniveau will „Mellow Monkey“ die Schaumzucker-Süßigkeit heben. Was das für den Gaumen bedeutet, können Naschkatzen auf dem Streetfood-Festival in der Seestadt erleben. Zum ersten Mal kommt es nach Mönchengladbach. An 30 Foodtrucks gibt es neben Süßem auch Herzhaftes, Pikantes, Orientalisches – mit Fleisch und ohne.