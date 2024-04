Fahndung der Viersener Polizei Realschule wegen Bombendrohungen geräumt

Von einem geordneten Schulbetrieb sind die mehr als 400 Schüler der Realschule an der Josefskirche am Mittwoch weit entfernt gewesen. Am Morgen gab es nach Angaben der Polizei einen ersten Anruf an der Schule mit einer Bombendrohung. Die Schule wurde daraufhin geräumt. Polizisten eilten an den Josefsring. Die Ermittlungen ergaben jedoch, so eine Polizeisprecherin, dass keine ernsthafte Gefahr drohe.