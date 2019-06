Schwalmtal : Schier feiert von heute an Schützenfest

Schwalmtal Die St.-Magdalena-Bruderschaft Schier feiert vom 20. bis 24. Juni mit König Jan Croonenberg und seinen Ministern Freddy Quade und Fabian Küppers (alle drei gehören dem Zug der Blauen Ulanen an) ihr Schützenfest.

Am Sonntag, 23. Juni, 8.45 Uhr, feiern die Schierer das Hochamt an der Kirche Amern St. Anton. Im Anschluss daran ist der Große Zapfenstreich am Ehrenmal, gespielt unter anderem vom Instrumentalverein Karken, der vielen von den Benefizkonzerten in Amern St. Georg her bekannt ist. Die Schierer marschieren um 16.45 Uhr zur Königsparade in der Linde auf. Im Anschluss an die Parade ist Dorfabend. Dabei spielt auch „The crossed swords“ Pipes and Drums, eine international besetzte Dudelsackband. Am Montag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr, ist zu Ehren des Königs Jan der große Gala-Ball mit der Band Abstrakt.