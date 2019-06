Unfall in Viersen : 82-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Der Autofahrer prallte gegen drei parkende Autos. Foto: Polizei

Viersen Ein 82-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal ist am späten Dienstagabend bei einem Unfall in Viersen schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 23.30 Uhr auf der Bebericher Straße in Richtung Gladbacher Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve zu weit nach rechts kam und ein parkendes Auto touchierte.

