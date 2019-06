Proteste am Tagebau Garzweiler : Hunderte Aktivisten besetzen Bahngleise zu Kraftwerken

Die Versammlung "Fridays for Future" im Aachener Stadtgebiet mit mehreren tausend Teilnehmern ist am Freitag weitgehend störungsfrei verlaufen, heißt es gegen 20 Uhr in einem Abschlussbericht der Polizei. Fünf Gruppen gingen auf unterschiedlichen Wegen zum Kundgebungsort. Wie die Polizei mitteilt gab es kurz nach 12 Uhr Kletterer an zwei Brücken auf dem Versammlungsweg. Dies führte zu einem Stopp des Demonstrationszuges. An einer Brücke handelte es sich bei den Kletterern um zwei Kinder, die anschließend an Mitarbeiter des Jugendamtes übergeben wurden.