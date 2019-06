Brauchtum in Viersen : Brings spielen beim Schützenfest in Dülken

Dülken Die St.-Matthias–Schützenbruderschaft Dülken-Boisheimerstraße feiert vom 21. bis 23. Juni mit ihrem Königshaus Thorsten („Toto“) Jakobs und Königin Sandra Kessel sowie den Ministerpaaren Frank Labitzke mit Anna Heimes und Torsten und Maria Grüters sowie dem Königs-Adjutanten-Paar Carsten und Nicole Maliglowka das Schützenfest.

Am Freitag, 21. Juni, geht es los mit einem Höhepunkt: Die Kölner Band Brings spielt im ausverkauften Festzelt an der Boisheimerstraße. Am Samstag, 22. Juni, tritt die Bruderschaft um 14.30 Uhr zum Festzug an. Die Bruderschaftler legen den Kranz nieder am Ehrenmal an der Henkemühle. Dazu ertönt der Große Zapfenstreich. Um 18.15 Uhr tritt die Bruderschaft erneut an, um das Könighaus zum Königsgala-Ball im Festzelt abzuholen, wo um 19 Uhr die Showband San Fernando Allstars spielt. Am Sonntag, 23. Juni, tritt die Bruderschaft um 8.30 Uhr am Festzelt an, um gemeinsam zur Festmesse zu ziehen. Die beginnt um 9.30 Uhr in der St.-Cornelius-Kirche. Im Anschluss erfolgen um 10.30 Uhr der große Zapfenstreich und die große Königsparade auf dem Alten Markt. Gemeinsam mit allen Bruderschaften des Bezirksverbandes zieht die St.-Matthias-Schützenbruderschaft dann zum Frühschoppen ins Festzelt. Um 14.30 Uhr beginnt der Klompenball mit Prämierung unter der musikalischen Gestaltung von DJ Tim. Damit die großen Gäste die Stimmung auch unbeschwert genießen können, ist für die Unterhaltung der kleinen Besucher gesorgt – mit dem Spielbus der Stadt sowie einer Hüpfburg vor Ort.