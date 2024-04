Landwirtschaft im Kreis Viersen Erdbeerernte beginnt eine Woche später

Drei Kilogramm Erdbeeren: So groß ist der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr. Während es bisher in den Supermärkten bereits Erdbeeren aus südlicheren Gefilden zu kaufen gab, beginnt in den nächsten Tagen auch die heimische Erdbeersaison. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen hat am Dienstag auf einem Obsthof in Wachtberg-Fritzdorf im Rhein-Sieg-Kreis die Saison für Nordrhein-Westfalen gestartet, doch das Wetter macht den heimischen Erdbeerbauern einen Strich durch die Rechnung. Niemand hat mit Minus-Graden in Bodennähe gerechnet. In den nächsten Tag bleiben die Tiefsttemperaturen einstellig zwischen zwei und fünf Grad, erst am Wochenende wird es wieder wärmer, die Temperatur bleiben dann auch nachts wieder zweistellig.