Nettetal : Doch keine Sperrung der Autobahn 40

Nettetal Hin und Her diesseits und jenseits der Grenze: Die angekündigte Sperrung der A40 Richtung Venlo fällt aus, weil die geplanten Bauarbeiten kurzfristig verschoben wurden.

Die von Freitag, 30. April, 22 Uhr, bis Samstag, 1. Mai, 22 Uhr, angekündigte Vollsperrung der A40 in Fahrtrichtung Venlo ab der Anschlussstelle Straelen findet nicht statt. Das teilte am Donnerstag die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, mit. Die Arbeiten auf niederländischer Seite (A67) werden witterungsbedingt erneut verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Das ist bereits das zweite Mal, dass die Sperrung wegen der Bauarbeiten angekündigt und wieder abgesagt wurde. Damit bleibt die B 221 in Leuth normal frequentiert.