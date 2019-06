Kreis Viersen : Erleichterung über Pkw-Maut-Stopp

Kreis Viersen Das Aus für die geplante Pkw-Maut sorgt im grenznahen Kreis Viersen für Erleichterung. „„Gerade für den Kreis Viersen als Grenzregion ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eine gute Nachricht“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner.

„Der grenzüberschreitende Verkehr spielt in unserer Region eine große Rolle und gehört für die Menschen am Niederrhein ganz selbstverständlich zum Alltag.“

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte am Dienstag der Klage von Österreich und den Niederlanden gegen die deutsche Pkw-Maut stattgegeben. Damit ist das Projekt der CSU nicht mehr umsetzbar. Erleichterung auch bei der Wirtschaft: „Die jetzt vom Europäischen Gerichtshof einkassierte Pkw-Maut haben wir von Beginn an kritisch gesehen und sehen uns bestätigt“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. „Wir haben vor allem einen Rückgang der niederländischen Konsumenten in den grenznahen Städten befürchtet.“ Das hätte in erster Linie den Einzelhandel getroffen, der ohnehin schon unter Druck stehe. Steinmetz: „Insofern kann der Handel im Grenzgebiet jetzt aufatmen. Gut so!“