Ein gepanzertes Räumfahrzeug der Polizei steht am 21. Juni 2019 Rand des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler. Ein Aktionsbündnis will im Rheinischen Revier in den kommenden Tagen einen Tagebau oder eine Kohle-Transportbahn blockieren, um die Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg zu unterstreichen.