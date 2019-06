Helikoptereinsatz in Viersen : Warum ein Hubschrauber über dem „Ende Gelände“-Camp kreist

Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Gelände am Hohen Busch in Viersen. Foto: Patrick Schüller

Vieren Seit Freitagmorgen kreist ein Polizei-Hubschrauber über dem Camp von „Ende Gelände“ am Hohen Busch. Was ist da los?

Die Behörde ist für alle Polizeiaktionen zuständig, die im Zusammenhang mit dem Rheinischen Braunkohlerevier stehen. Die Polizei Aachen geht davon aus, dass das Versammlungsgelände Am Hohen Busch als Ausgangspunkt für das Aktionsbündnis „Ende Gelände" genutzt wird. „Die ersten Gruppierungen haben sich am Freitagmorgen in Bewegung gesetzt“, berichtete eine Sprecherin der Polizei Aachen. Deshalb hätten die Beamten den Hubschrauber angefordert. „Wir wissen ja nicht, was geplant ist.“ Die Bewegung „Ende Gelände“ hatte Aktionen im Rheinischen Braunkohlerevier angekündigt, will mit zivilem Ungehorsam den Abbau von Braunkohle im Tagebau stoppen.