Rundflüge über Neuss : Zeppelin fliegt über den Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Ein Zeppelin vom Bodensee startet noch über das Pfingst-Wochenende ab dem Flughafen Mönchengladbach mit Passagieren zu Rundflügen. Die führen je nach Route auch über Neuss. Schon am Freitag war er unterwegs.

Übernachten wird das Luftschiff aber jeweils am Flugplatz Bonn-Hangelar, angedockt an den Ankermast auf einem großen Lkw. Es gehört zur Deutschen Zeppelin Reederei in Friedrichshafen und fliegt sonst über den Bodensee.