Corona im Rhein-Kreis Neuss : Kreisgesundheitsamt stellt keine Bescheinigungen für Genesene mehr aus

Genesenen-Bescheinigungen gibt es nun in Apotheken. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rhein-Kreis Neuss Das Kreisgesundheitsamt stellt zunächst keine Genesenen-Bescheinigungen mehr aus. Das teilte jetzt der Rhein-Kreis mit. Die gibt es nun in digitaler Form in Apotheken.

Gründe seien die hohe Zahl der Infizierten und das hohe Arbeitsaufkommen im Gesundheitsamt durch die Untersuchungen der Geflüchteten aus der Ukraine . Menschen aus dem Rhein-Kreis, die bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, können sich die Genesenen-Bescheinigung in digitaler Form in Apotheken ausstellen lassen.

Diese Bescheinigung können sie danach in ihre App einpflegen. Wer eine Genesenenbescheinigung benötigt, legt in der Apotheke neben einem Personalausweis das positive PCR-Testergebnis vor. Dieses Testergebnis erhalten Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, von dem beauftragten Labor oder von dem Arzt, der den PCR-Test durchgeführt hat. Wer im Testzentrum des Rhein-Kreises in Neuss getestet wurde, erhält das Ergebnis automatisch mit einer SMS vom Labor. Eine Genesenen-Bescheinigung wird nicht ausgestellt, wenn nur ein Nachweis über einen positiven Antigen-Schnelltest vorliegt.