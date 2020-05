Runder Geburtstag : Mit 100 Jahren ist Anni Wessels noch fit und sehr aktiv

Norf Alte Bäume verpflanzt man nicht. Von diesem Sprichwort ließ sich Anni Wessels nicht beeindrucken. Sie packte noch im hohen Alter ihr Hab und Gut zusammen, um von Düsseldorf nach Norf umzuziehen, wo ihr noch einmal ein Neuanfang gelang.

Dort, in Nachbarschaft zur Familie ihres Sohnes Winfried, vollendet sie an der St.-Andreas-Straße am 11. Mai das 100. Lebensjahr. Rüstig erlebt sie nach Darstellung ihrer drei Kinder, die allesamt schon das Rentenalter erreicht haben, diesen besonderen Tag. Und ungebremst unternehmungslustig, könnte man hinzufügen. Denn für den Spätherbst hat sie einen Platz für einen Erholungsurlaub in Bad Rothenfeld gebucht, wohin die Caritas eine Reise anbietet.

Anni Wessels aus Norf wird am Montag 100 Jahre alt. Foto: ja/Winfried Wessels

Reisen ist und war nämlich eines ihrer Hobbies, genau wie Besuche in Oper oder Schauspielhaus. Anni Wessels wurde vor 100 Jahren als ältestes von neun Geschwistern – von denen vier noch leben – auf einem Bauernhof im münsterländischen Havixbeck, am Rand der Baumberge, geboren. Nach dem Besuch von Volksschule, Lyzeum und Frauenschule sowie einem Praktikum auf der Nordseeinsel Borkum fand sie schon früh ihren Mann fürs Leben. Sie heiratete mit 21 Jahren und zog mit ihrem Mann zunächst nach Unna und später dann nach Düsseldorf. Heimisch wurde die auf fünf Köpfe angewachsene Familie im Örtchen Much, im Rhein-Sieg-Kreis. Nach dem Tod des Mannes im Jahr 1998 gab Anni Wessels schließlich das gemeinsame Eigenheim auf und zog nach Norf. Dort schloss sie sich unter anderem einem Kreis an, der für den Norfer Weihnachtsmarkt Näh- und Bastelarbeiten anfertigt.

Neben den eigenen Kindern, mit deren Unterstützung Anni Wessels auch im hohen Alter noch den eigenen Haushalt versorgt, freut sich die Jubilarin über inzwischen neun Enkel, die in Neuss, Tondorf, Lünen, Hamburg oder auch in New York leben.

(-nau)