Initiative im Rhein-Kreis Neuss : Kompass D bietet Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine an

Wie hier in Grevenbroich werden an zahlreichen Standorten im Rhein-Kreis Notunterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Foto: Wiljo Piel/wilp

Rhein-Kreis Die Initiative des Rhein-Kreises in Kooperation mit der Stadt Neuss und Neusser Unternehmen sucht sprachkundige Lotsen für Projekte mit Menschen aus der Ukraine.

Mehr als 260.000 Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Bundespolizei seit Kriegsbeginn erfasst. Die Städte im Rhein-Kreis haben jeweils bereits hunderte Menschen aufgenommen, allein in der Zentralen Unterbringungseinrichtung der Bezirksregierung in Neuss sind es 800. Noch sind Unterbringung und Versorgung das primäre Problem, mittel- und langfristig kommen Spracherwerb, Schule und Ausbildung hinzu. Das ruft auch Kompass D, die Initiative des Rhein-Kreises in Kooperation mit der Stadt Neuss und Neusser Unternehmen, auf den Plan.

2015 als Reaktion auf die Flüchtlingskrise gegründet, hat sich Kompass D zum Ziel gesetzt hat, junge Menschen ohne Schulabschluss ausbildungsfähig zu machen und ihnen so einen festen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen. „Wir suchen Lotsen, die Ukrainisch sprechen, um helfen zu können“, sagt Kompass D-Koordinator J.-Andreas Werhahn.

Noch sei nicht absehbar, wie lange die Flüchtlinge in Deutschland bleiben. Ältere Jugendliche könnten aber schnell in die Situation geraten, sich Gedanken um eine Ausbildung machen zu müssen.

Neben dem Fokus Ukraine sei es zudem wichtig, so Werhahn, in der Finanzierung der Hilfen für die Entwicklungsländer und Flüchtlingslager in Nordafrika und im Nahen Osten nicht nachzulassen. Die Menschen dort würden von den in der Folge des Ukraine-Konfikts weltweit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen besonders hart getroffen. Finanzierungslücken, etwa beim Welternährungsprogramm, könnten zusätzliche Flüchtlingsbewegungen in Gang setzen.