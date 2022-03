Friseur-Innung Rhein-Kreis Neuss : Innung ehrt Friseurmeisterinnen

Rhein-Kreis Neuss Die Friseur-Innung Rhein-Kreis Neuss hat bei ihrer Innungsversammlung zwei Silberne Meisterbriefe überreicht. Geehrt wurden Stefanie Moss und Gürses Yildiz.

„Eigentlich wollte ich Maskenbildnerin werden, und nach dem Abitur war die Ausbildung zur Friseurin der erste Schritt in diese Richtung“, erzählt Stefanie Moss. Aber das Friseurhandwerk begeisterte sie so sehr, dass sie ihre Meisterin machte. Moss wurde Trainerin bei Mod´s Hair, baute deren Akademie in Düsseldorf auf und war international als freiberufliche Visagistin unterwegs. Nach weiteren Stationen als Trainerin „habe ich mich 2018 entschlossen, in Korschenbroich meinen eigenen Friseursalon aufzumachen“. Zu Hause ist sie mit ihrem Salon Am Schwohenend 6.

Auch Friseurmeisterin Gürses Yildiz aus Dormagen spricht von einem „tollen Beruf“. Als Schülerin jobbte sie beim Friseur im Heimatort. „Er fragte mich, ob ich Lust hätte, nach der Schule die Ausbildung zur Friseurin zu machen“, erinnert sich Gürses Yildiz. 1990 begann sie die Lehre, die sie als Innungsbeste abschloss. Schon nach einem Jahr als Gesellin folgte die Meisterschule berufsbegleitend. Mit dem Meisterbrief in der Tasche ging es als Geschäftsführerin eines Friseursalons in Dormagen los. 2001 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich bin mit einer Aushilfe gestartet. Heute führe ich drei Salons mit insgesamt 22 Mitarbeiterinnen“, sagt Gürses Yildiz. Zu ihrem Salon „Haargenau“ Am Weißen Stein 1 in Stürzelberg kam 2006 der Friseursalon „Stern“ an der Kölner Straße 165 in Dormagen, den die Friseurmeisterin zusammen mit ihrer Schwester führt. 2013 ging zudem „Haargenau“ auch am Römerplatz 1 in Grimlinghausen an den Start.