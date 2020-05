Werbetechnik Grein in Neuss : Mit 14 begonnen, mit 63 in Ruhestand

Mario Haase hat heute seinen offiziell letzten Arbeitstag bei „Werbetechnik Grein“. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss/Wevelinghoven Mario Haase begann seine Lehre, da nannte man Werbetechniker noch Schilder- und Lichtreklamen-Hersteller. „1971 war das“, erinnert sich der 63-Jährige, der im Alter von gerademal 14 Jahren seinen Weg bei „Werbetechnik Grein“ in Neuss begann – ein Weg, der knapp ein halbes Jahrhundert andauern sollte.

Wenn Mario Haase am heutigen Freitag die Räume an der Jülicher Straße betritt, dann nur, um seinen knapp zehn Kollegen „auf Wiedersehen“ zu sagen. Denn heute ist sein offiziell letzter Arbeitstag. Haase muss schmunzeln, wenn er sich an sein 14-jähriges Ich zurückerinnert. „Ich wollte auf keinen Fall mehr zu Schule gehen“, sagt er.

Der Lebensgefährte seiner Mutter stellte schließlich den Kontakt zu „Werbetechnik Grein“ her. „Es hat sofort gepasst zwischen uns und ich konnte die Lehre beginnen“, sagt der 63-Jährige, der mit seiner Frau Sonja in Wevelinghoven (Grevenbroich) lebt. Zahlreiche Stationen ist der Werbe-Experte im Unternehmen durchlaufen und hat in den knapp fünf Jahrzehnten viele verschiedene Aufgaben erledigt – von der Kundenbetreuung bis hin zur Anfertigung von Entwürfen. Darüber hinaus war er rund 15 Jahre lang Betriebsleiter. Als „sehr abwechslungsreich“ beschreibt der Grevenbroicher die verschiedenen Tätigkeiten.

Mittlerweile mag es der 63-Jährige, der Vater einer Tochter ist, aber etwas ruhiger. Die nächste Etappe seines Lebens lässt er deshalb einfach auf sich zukommen. „Ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht, was ich tun werde, aber ich habe ja Zeit“, sagt er. In jedem Fall möchte er nun mehr Zeit mit seiner Enkeltochter verbringen. Auch einige Renovierungen stünden auf der To-do-Liste. Auch der Kontakt zu seinen „alten“ Kollegen wird wohl so schnell nicht abbrechen – denn niemals geht man so ganz.

(jasi)