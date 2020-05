Tauchsportclub in Neuss : Rettungssäule für Wassersportzentrum

Andreas Mihm (l.) und Ulrich Ziegler stellen die Notrufsäule vor. Foto: Ziegler

Uedesheim Die Björn-Steiger-Stiftung hat jetzt die erste von insgesamt drei geplanten Notrufsäulen, die speziell für den Einsatz an (Bade)-Seen entwickelt wurden, am Sandhofsee in Neuss installiert.

Wenn es am Wassersportzentrum Sandhofsee zum Notfall kommt, etwa bei einem Tauchunfall, ist schnelle Hilfe gefragt. Um das sicherzustellen, haben die Wassersportvereine schon einiges getan, doch jetzt ist Uli Ziegler, Vorsitzender des für das Wassersportzentrum verantwortlichen Tauchsportclubs „Pulchra Amphore“, noch etwas beruhigter.

Denn die Björn-Steiger-Stiftung hat die erste von drei geplanten Notrufsäulen, die speziell für den Einsatz an (Bade)-Seen entwickelt wurden, am Sandhofsee installiert. Diese wartungsfreie Säule funktioniert dank Solartechnik unabhängig von einem Stromanschluss und ist mit ihrer auffallenden Lackierung (fast) unübersehbar.

Den Telefonanschlusses ersetzt eine Mobilfunkverbindung, über den Helfer eine Sprachnachricht absetzen können. Parallel zu ihrer Alarmierung sendet die Säule ein Lichtsignal aus und übermittelt per GPS ihre genaue Position. „Das hilft den alarmierten Rettungskräften, schnell zum Notfallort zu kommen“, erklärt Andreas Mihm, der Projektverantwortliche der Stiftung.

Die Säule kann aber noch mehr, berichtet Ziegler. Ist am See eine Wasserwacht vor Ort, können sich die Wasserretter per App auf die Säule aufschalten und werden gleich mit alarmiert – egal wo sie am See gerade sind.

