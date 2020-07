zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss : Initiative für Ausbildungsangebote

„MINT For You – Finde Deinen Ausbildungsplatz“ (von links): Oliver Knedel, Azubi Max Steinbach, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Harry Flint. Foto: Stefan Büntig/Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss hat eine neue Initiative gestartet, um junge Menschen und Betriebe zusammenzuführen. Das Projekt wurde auch wegen der Corona-Pandemie gestartet.

„Zukunft gestalten – Ausbildung stärken“, so lautet die Devise von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, um Unternehmen zu motivieren, weiter den Fokus auf die betriebliche Ausbildung zu richten. Damit soll insbesondere dem Fachkräftebedarf in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) Rechnung getragen werden.

Das zdi-Netzwerk der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Rhein-Kreis Neuss setzt deshalb auf das Motto „MINT For You – Finde Deinen Ausbildungsplatz“. Ein Kern der Kampagne ist es, digitale Kanäle und Sozialen Medien zu nutzen. FG-Geschäftsführer Robert Abts: „Wir möchten mit diesem Pilotprojekt einen Anreiz schaffen, einen neuen Zugangskanal zu eröffnen, damit Betriebe auf ihre Ausbildungsangebote aufmerksam machen können – jedoch in einem Format, das von den Jugendlichen wahrgenommen wird.“