Corona im Rhein-Kreis Neuss : Ein weiterer Todesfall - Inzidenz weiter unter 100

Foto: dpa/Britta Pedersen

Rhein-Kreis Neuss Auch am Freitag liegt der Inzidenzwert im Rhein-Kreis Neuss unter 100. Bleibt es so, könnte es am Montag erste Lockerungen geben. Aktuell sind 1065 Menschen mit dem Virus infiziert. Ein Überblick.

Ein 64-jähriger Mann aus Dormagen ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 335. Das teilt der Kreis mit.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1065 Personen (Vortag: 1 155) eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen. 67 (Vortag: 72) von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 655 Fällen (Vortag: 767) die britische Viruslinie B.1.1.7 und bei 7 Fällen (Vortag: 7) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 nachgewiesen.

Die derzeit mit dem Coronavirus infizierten Personen verteilen sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde im Kreis:

Neuss: 450 (Vortag: 502)

Grevenbroich: 169 (Vortag: 180)

Dormagen: 173 (Vortag: 182)

Meerbusch: 103 (Vortag: 108)

Kaarst: 62 (Vortag: 65)

Korschenbroich: 48 (Vortag: 58)

Jüchen: 34 (Vortag: 35)

Rommerskirchen: 26 (Vortag: 25)

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 89,2 (Vortag: 87,9).

Insgesamt 118 600 Personen (Vortag: 118 311) haben im Impfzentrum und durch den mobilen Impfdienst des Rhein-Kreises Neuss bislang eine Impfung und 42 777 (Vortag: 41 825) bereits die Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten.