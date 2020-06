Firmenjubiläum in Neuss : 25 Jahre Optik Commer in Weckhoven

Neuss An Aschermittwoch haben Michael und Christina Commer den Mietvertrag für ein Ladenlokal unterschrieben. Das war 1995. Nun blickt das Unternehmen auf 25 Jahre zurück, in denen es sich fünf Mal neu erfunden hat.

Innerhalb weniger Wochen haben Michael und Christina Commer ihr Leben komplett neu ausgerichtet, damals im Jahr 1995. An Aschermittwoch hatten sie den Mietvertrag für ein Ladenlokal an der Hoistener Straße unterschrieben, wo zuvor eine Reinigungsannahme ansässig war, und schon am 10 Juni, dem Schützenfestsamstag in jenem Jahr, eröffneten sie ihr Optiker-Fachgeschäft.