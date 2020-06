GWG Neuss : Genossenschaft stellt Kita fertig

Feierstunde in Norf: Die GWG übergibt ihre vierte Kita. Foto: GWG

Norf An der Eichenallee in Norf hat die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWG) ihre vierte Kindertagesstätte fertiggestellt.

Im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer und dem Architekten Richard Wichmann übergaben die GWG-Vorstände Ulrich Brombach und Stefan Zellnig jetzt nach elf Monaten Bauzeit an die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH, die die Einrichtung betreiben wird.

Die neue Kita bildet Platz für vier Gruppen ist im Wesentlichen baugleich mit den Kindertagesstätten der GWG an der Weberstraße und an der Erftstraße in Kaarst.