Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss : US-Publizist spricht über Lage in Amerika

Neuss In den USA sind es bewegte Zeiten: Die nächste Präsidentschaftswahl steht bevor, das Land ächzt unter der Corona-Pandemie und hat mit Rassismus und Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Auf Einladung der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neuss (DAGN) und der VHS Neuss referierte der amerikanische Publizist Andrew B. Denison jetzt im Romaneum.

In seinem Vortrag ging er auf das Wahlsystem in den USA ein und warum US-Präsident Donald Trump die Wahlen 2016 gewonnen hat, obwohl Herausforderin Hillary Clinton mehr Stimmen erhielt. Dieses Phänomen sei in den USA nicht neu und erkläre die Stärke der einzelnen Staaten. In Zeiten von Corona komme laut Denison bei den Präsidentschaftswahlen auch in diesem Jahr wieder den sogenannten Swing-Staates eine wichtige Rolle zu.