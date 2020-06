Süße Neuheit in Neuss : Hobby-Imker bastelt ersten Honig-Automat

Der „Bienenflüsterer“: Peter Knoch neben seinem selbstgebauten Automaten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss In Uedesheim gibt es jetzt eine süße Neuheit auf Neusser Stadtgebiet. Seit Anfang Mai befindet sich an einer Hauswand nämlich ein Automat. Klingt zunächst nicht außergewöhnlich, doch hinter dem liebevoll gestalteten Kasten verbirgt sich eine interessante Geschichte.

Menschen, die in diesen Tagen die Deichstraße in Uedesheim entlangspazieren, wird direkt eine Neuheit ins Auge fallen. Seit Anfang Mai befindet sich an einer Hauswand nämlich ein Automat. Klingt zunächst nicht außergewöhnlich, doch hinter dem liebevoll gestalteten Kasten verbirgt sich eine interessante Geschichte. Schließlich handelt es sich dabei keineswegs um eine Rund-um-die-Uhr-Ausgabestelle für Zigaretten, Kaugummi oder Verhütungsmittel – sondern für Honig!

„Der Automat ist ein Unikat“, betont Peter Knoch, der rund 200 Arbeitsstunden in das Projekt steckte. Nicht nur den von einer Solarzelle betriebenen Kasten hat er selbst hergestellt, auch der Honig stammt direkt aus seinem Garten, wo der Hobby-Imker insgesamt zwölf Bienenvölker untergebracht hat. Die Nachfrage an dem regionalen Produkt ist groß. „An manchen Tagen, vor allem am Wochenende, muss ich mehrmals täglich nachfüllen“, sagt der 40-Jährige, der hauptberuflich als Maschinenbautechniker tätig ist.

Der häufige Nachschub ist allerdings auch der Tatsache geschuldet, dass der kleine Automat lediglich über drei Fächer verfügt. Nachdem man den passenden Betrag in den Schlitz eingeworfen hat – ein Glas kostet sechs Euro – kann man per Knopf eines der Fächer auswählen, aus dem man den Honig entnehmen möchte.

Mit der Imkerei begann der Uedesheimer im Jahr 2017. „Ich habe mich schon länger für das Thema interessiert“, sagt er. Wie lange der Uedesheimer Honig zu haben ist, hängt von der Nachfrage ab, denn das Natur-Produkt ist endlich. „In diesem Jahr war ich ab März ausverkauft“, sagt er.