Standort in Neuss : RFH-Institut forscht zum Konjunkturpaket

Standort in Neuss

Werner Bruns leitet das Institut METIS an der RFH. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Gemeinsam mit dem in Neuss ansässigen „Europa-Institut für Erfahrung und Management“ (METIS) der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) hat der „Verband für Fach- und Führungskräfte“ (DFK) rund 10.000 Mitglieder nach dem Konjunkturpaket der Bundesregierung befragt.

Die Ausnahmesituation durch die Corona-Krise stellt die Unternehmen vor riesige Herausforderungen: „Rezession, Kurzarbeit und drohende Arbeitslosigkeit erfordern ein enormes Engagement der Wirtschaft und Politik in Deutschland,“ erklärt DFK-Vorstandsvorsitzender Michael Krekels. Die größte wirtschaftliche Wirkung aus dem gesamten Konjunkturpaket für ihr Unternehmen sehen die Fach- und Führungskräfte demnach in der Entlastung der Stromkosten und den Zuschüssen des Bundes an die Sozialkassen. Bei der Entlastung der Stromkosten soll die EG-Umlage ab 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden.