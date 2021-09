Versammlung : Thorsten Schoof führt jetzt den Tischtenniskreis an

Rhein-Kreis Dem Nachfolger des bereits vor einigen Monaten aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Michael Kaiser liegt vor allem der Nachwuchs am Herzen.

Angesichts der geplanten Neugliederung der Bezirke hat Schoof auch schon eine wichtige Aufgabe im Fokus: „Wichtig ist es in den verbleibenden zwei Jahren, den Kreis in der Diskussion um die Rahmenbedingungen für die neuen Bezirke, möglichst gut zu positionieren“. Ein weiteres wichtiges Thema sei die Förderung der Jugendarbeit, so Schoof. Auch in diesem Bereich hat der Kreis ein zentrales Amt neu besetzt: Nachfolger von Ralf Engels, der das Amt über viele Jahre innehatte, ist Stephan Sonderfeld von TuRa Büderich. Ebenfalls neu im Vorstandsteam ist Kassierer Stephan Broschinski. Alle anderen Vorstandsmitglieder üben ihre bisherigen Aufgaben für zwei weitere Jahre aus. Ebenfalls ein Wechsel erfolgte bei den Staffelleitern: Der bisher für die 1. und 2. Kreisklasse sowie für die Kreisliga zuständige Michael Richter macht nicht mehr weiter. Kreissportwart Karl-Heinz Seiffert übernimmt fortan die Tätigkeit als Staffelleiter in den Ligen.