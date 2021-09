Maßnahmen im Rhein-Kreis Neuss : Hochwasserschutz wird intensiviert

Rhein-Kreis Unter anderem sollen Informationswege im Ernstfall verkürzt werden. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke schlägt zudem vor, noch im Herbst eine Fachveranstaltung zu realisieren.

Marcus Mertens, der Leiter des Ordnungsamtes beim Rhein-Kreis, nahm zu der Anfrage von SPD und Grünen dezidiert Stellung. Wie ist zum Beispiel im Katastrophenfall die Erreichbarkeit der Bevölkerung gewährleistet? Von Warnungen über das Sirenennetz, in den reichweitenstarken Social-Media-Kanälen des Kreises bis zu Lautsprecherdurchsagen vor Ort reichen die Maßnahmen. Der an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr besetzten Kreisleitstelle fällt in den meisten Fällen die Auslösung von Warnungen zu. Mertens schilderte die wesentlichen Maßnahmen im Rhein-Kreis Neuss. Eine erste Warnung auf der Grundlage des Deutschen Wetterdienstes an die kreisangehörigen Kommunen, die Medien und über Social Media habe es bereits am 13. Juli gegeben. Kurz nach Mitternacht tagte auch erstmals der Krisenstab unter der Leitung von Kreisdirektor Dirk Brügge – in voller Besetzung nach einer Stunde seiner Einberufung. „Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Städten Neuss und Grevenbroich funktionierte dabei sehr gut“, sagt Marcus Mertens. Grevenbroich habe sogar die Evakuierung einer Pflegeeinrichtung voll durchgeplant.